"Salz der Erde sein": Tag der Begegnung bei St. Petrus

os. Buchholz. Unter dem Motto „Salz sein - aber wie?“ lädt die katholische St. Petrus-Gemeinde zu einem Tag der Begegnung ein. Am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis ca. 16.45 Uhr im Gemeindehaus in Buchholz (Wilhelm-Meister-Str. 2) wollen die Teilnehmer erkunden, was es für Christen heute bedeutet, „Salz der Erde“ zu sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Infos unter Tel. 04181-98407.