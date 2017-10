Schneverdingen: Einkaufsspaß am Sonntag in der Heidestadt

In aller Ruhe sonntags durch die Geschäfte der Stadt bummeln und einkaufen - für viele Menschen ein Vergnügen. So mancher Bewohner der Region hat im Alltag aber keine Möglichkeit, während der üblichen Geschäftsöffnungszeiten ausgiebig einkaufen zu gehen. Dafür gibt es in Schneverdingen eine gute Lösung: Am 5. November findet erneut ein verkaufsoffener Sonntag statt!Die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet, sodass die Kunden vorher noch ausschlafen können und nicht zu früh aufstehen müssen. Und wer danach ausgiebig frühstücken möchte: Auch dieses lässt sich in der Schneverdinger Gastronomie bekanntlich ausgezeichnet. Wenn dann am Sonntag in der Heideblütenstadt richtig Bewegung ist, wird der Einkauf durch viele kostenlose Parkplätze in der Innenstadt und gute Laune bei der kompetenten Beratung in den Geschäften eher unterhaltsam und stressfrei.Die Geschäftsleute in Schneverdingen legen großen Wert auf diese individuelle Beratung, die von den Kunden stets gelobt wird.Bis zum Weihnachtsfest ist zwar noch etwas Zeit, die Sortimente im Handel sind gut bestückt und es bleibt noch Muße und Gelegenheit, für Nachbestellungen und Ergänzungen. Außerdem gibt es, wie immer an diesem besonderen Sonntag, neben vielen attraktiven Aktionen der Kaufleute beim Einkauf die bunten, frischen Weihnachtsstern-Pflanzen als Dankeschön des schneverdinger Handels gratis obendrauf.