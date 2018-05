Schneverdinger Geschäftsleute laden am Sonntag zum Einkaufsvergnügen ein

Darauf haben sich die Schneverdinger und die Bewohner der Region bereits wieder gefreut: Am 27. Mai findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Von 12 bis 17 Uhr können dann die Besucher der Heidestadt in aller Ruhe durch die Geschäfte schlendern und sich über das Angebot der Fachgeschäfte informieren. Das Motto lautet "Rummelbummel".

Natürlich stehen jetzt die Sommerartikel im Vordergrund. Die Firmeninhaber haben sich bestens vorbereitet und präsentieren die Trends.

Selbstverständlich gehört die Fachberatung in den Geschäften dazu. Service und Kompetenz werden großgeschrieben. Das macht den Einkauf in Schneverdingen so beliebt. Und wie immer gibt es zahlreiche tolle Preisaktionen und Schnäppchen in den Geschäften. Es lohnt sich daher ganz besonders, aufmerksam durch die Geschäfte zu bummeln.

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen angenehm sind, dann ist es Zeit für den Schneverdinger Frühjahrsmarkt. Die beliebte Veranstaltung dauert drei Tage. Von Freitag bis Sonntag, 25. bis Mai, lädt die bunte Budenstadt im Herzen von Schneverdingen zum gemütlichen Bummel ein. Das Rund 60 Geschäfte werden aufgebaut. Für die jüngsten Besucher gibt es Kinderfahrgeschäfte, für die Jugendlichen und Erwachsenen stehen attraktive Fahrgeschäfte zur Verfügung.

Die Gastronomie in Schneverdingen lädt mit ihren Spezialitäten zu einem entspannenden Aufenthalt nach dem Bummel ein.