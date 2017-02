Schnupperskaten in der Buchholzer Schützenhalle

os. Buchholz. Wer Spaß am Inlineskaten oder Inline-Hockey hat, kann sich gerne der Gruppe anschließen, die sich dienstags von 19 bis 20.30 Uhr in der Buchholzer Schützenhalle (Richard-Schmidt-Str.) trifft. Auch das Erlernen der richtigen Technik kommt nicht zu kurz. Wer sich das Angebot einmal anschauen möchte, ist eingeladen zum Schnupperskaten am Sonntag, 19. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Kosten: 8 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Jugendliche. Infos und Anmeldung unter Tel. 04182-21953.