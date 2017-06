Schützenfest in Trelde: Das Hoffen auf einen neuen König!

ah. Trelde. „Wir wünschen uns alle in diesem Jahr wieder einen Schützenkönig“, sagt Hans-Heinrich Tanck, der im vergangenen Jahr die Aufgaben des Schützenkönigs übernahm. Mit seiner Frau Dorina repräsentierte der Bauunternehmer den Verein auf zahlreichen Bällen der benachbarten Vereine. Das er sein Metier beherrscht, zeigte sich im Oktober 2016: Dort wurde Hans-Heinrich Tanck Buchholzer Stadtkönig. Wie sich die Würde anfühlt, kennt „Heiner der Musiker“: Er war 2002 bereits Vizekönig und im Jahr 2008/09 Schützenkönig.

Freitag, 30. Juni18 Uhr: Empfang der Gäste in der Schützenhalle18.30 Uhr: Antreten der Schützen an der Schützenhalle19.30 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal in Trelde20 Uhr: Kommersabend in der Schützenhalle mit den Holsteiner Hornbläsern22.30 Uhr: Großer ZapfenstreichSamstag, 1. Juli7 Uhr: Wecken durch den Spielmannszug9 Uhr: Antreten der Schützen vor der Schützenhalle, Ausfahrt mit Traktoren nach Kakenstorf, Frühstück und Verleihung des Ordens „Wider dem tierischen Ernst“14.30 Uhr: Beginn des Schießens (Preis-, Orden-, Vogel-, Bürgerschießen und Damenbeste)ab 15 Uhr: Große Kaffeetafel15.30 Uhr: 90 Jahre Spielmannszug Trelde - Sternmarsch durch Trelde zum Schützenplatz17 Uhr: Großes Musikfest mit befreundeten Spielmannszügen21 Uhr: Trelde Open Air 2017 - Disco mit dem DJ Playa-Team21 bis 22 Uhr: Happy HourSonntag, 2. Juli10 Uhr: Antreten an der Schützenhalle, Ummarsch durch Trelde12.30 Uhr: Mittagessen mit Angehörigen und Gästen (Schützenhalle)14.30 Uhr: Abholen des Kinderkönigs/-Kinderkönigin mit anschließendem Kinderfest / Fortsetzung des Vogel-, Preis-, Orden- und Bürgerschießensab 15 Uhr: Große Kaffeetafel17.30 Uhr: Platzkonzert des Spielmannszugs18 Uhr: Proklamation des Kinderschützenpaares19.30 Uhr: Proklamation des Schützenkönigs, anschließend Schützenball mit DJSpielmannszug besteht 90 JahreEs gibt in diesem Jahr einen runden Geburtstag im Schützenverein Trelde und Umg. von 1921 zu feiern: Der Spielmannszug besteht seit 90 Jahren. Aus diesem Anlass findet ein großes Musikfest am Samstag, 1. Juli, statt. Zehn befreundete Spielmannszüge nehmen an dem Fest teil.„Unser Spielmannszug hat 42 Mitglieder im Alter von acht bis 60 Jahren“, sagt Heiko Matthies, der musikalische Leiter des Spielmannszug Trelde. Die Musiker haben rund 25 Auftritte im Jahr. Gespielt wird bei befreundeten Vereinen in der Region, bei Hochzeitstagen, Dorffesten und anderen Gelegenheit. Im Jahr 2002 wurde sogar eine CD aufgenommen. Jährlich wird eine Ausbildungsfahrt unternommen. 1972 gründete sich ein Jugenspielmannszug, der in den 1990er Jahren in den Spielmannszug integriert wurde. Wer gerne in den Spielmannszug eintreten möchte, kann sich an Heiko Matthies wenden, Tel. 04186-888333 oder heiko-matthies@t-online.de.