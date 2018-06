Schützenfest in Trelde: Wer wird Nachfolger von Jens Horstmann?

"Ich habe mich kurzfristig entschieden, um den Titel zu schießen", sagt der amtierende Schützenkönig Jens Horstmann. Zuvor habe er sich mit seinen Adjutanten und seiner Frau Svenja besprochen, beschreibt Jens Horstmann. Danach habe er sich gefreut, als er König geworden sei. Doch damit nicht genug, weitere Erfolge kamen hinzu. So wurde Jens Horstmann Stadtkönig und Vizekreiskönig."Ich komme aus einer Schützenfamilie. Mein Großvater war Gründungsmitglied des Schützenvereins in Sprötze, mein Vater war Schützenkönig und mein Bruder Dirk hat es in Sprötze zum Schützenkönig geschafft", so Jens Horstmann.Ein Dank geht an seine Adjutanten, die ihn während seines Regentschaftsjahres tatkräftig unterstützt haben. "Wir haben viele Bälle unserer befreundeten Vereine besucht. Auch die Jungschützen haben sich vielfach in die Festivitäten eingebracht", so Jens Horstmann, der im Jahr 2001 Vizekönig war. Überrascht wurde er von seinen Adjutanten mit einem "Halbzeitfest", bei dem er zum einem Abendessen eingeladen wurde. "Der Ausflug nach Goslar, wo sich der Spielmannszug zur Ausbildung befand, war schönes Ereignis. Dort haben wir unter anderem ein Bergwerk besichtigt", sagt Jens Horstmann.Die Schützen haben wieder ein umfangreiches und kurzweiliges Programm für ihr Schützenfest organisiert. Alle Bewohner des Ortes und Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Festlichkeiten teilzunehmen.Empfang der persönlichen Gäste des Königs in der SchützenhalleAntreten der Schützen an der SchützenhalleKranzniederlegung am Ehrenmal in TreldeKommersabend in der Schützenhalle mit den Holsteiner HornbläsernGroßer ZapfenstreichWecken durch den SpielmannszugAntreten der Schützen vor der Schützenhalle, Ausfahrt nach Kakenstorf, Frühstück, Verleihung des "Orden wider dem tierischen Ernst"Beginn des Schießen (Preis-, Orden-, Vogel- und Bürgerschießen und Damenbeste)KaffeetafelHappy Hour - Getränke 1 EuroOpen Air Disco mit dem Playa DJ-Team - Eintritt freiAntreten an der Schützenhalle zum Ummarsch durch TreldeMittagsessen mit Angehörigen und Gästen (Schützenhalle)Abholen des Kinderkönigs und -königin und anschließendes KinderfestKaffeetafelPlatzkonzert SpielmannszugProklamation des KinderschützenpaaresProklamation - anschließend Schützenball mit DJ