Sehr erfolgreiches Jahr für den Heidjer Shanty Chor

In diesem Jahr sind Auftritte im Verein Altenhilfe (AWO Buchholz), ein Konzert mit den "Windjammers", dem "Altländer Shanty-Chor" und den "Stader Hafensängers" in Neu Wulmstorf geplant. Ferner nimmt der Verein an einem Shanty-Festival in Cuxhaven teil.Der Heidjer Shanty Chor besteht aus 42 aktiven Mitgliedern und wird von Dipl.-Musiklehrer Ralf Lehnert geleitet. Der Chor trifft sich immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Landgasthof "Zum Estetal". Wer Freude am Singen von Seemannliedern hat, kann an unverbindlich an einem Übungsabend teilnehmen.