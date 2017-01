Selbstverteidigung bei BW Buchholz

Gefahren erkennen und vermeiden, das Selbstvertrauen stärken, verbale und nonverbale Kommunikation - das steht im Mittelpunkt bei Kursen zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, die der Sportverein Blau-Weiss Buchholz (BW) ab Mitte Februar in seinem Sportzentrum (Holzweg 6) an jeweils acht Terminen anbietet.Der Kursus "Selbstbehauptung" für Kinder von sechs bis elf Jahren startet am Montag, 13. Februar. Bei einem Elternabend informiert Trainer Martin Weber am Dienstag, 31. Januar, ab 19 Uhr im BW-Sportzentrum über die Inhalte des Kurses."Selbstverteidigung" heißt es für Jugendliche ab 16 Jahren ab Dienstag, 14. Februar (Fortgeschrittene), bzw. ab Mittwoch, 15. Februar (Einsteiger).Meldeschluss für beide Kurse ist Mittwoch, 8. Februar. Um Anmeldung bei Martin Weber wird gebeten per E-Mail unter karate@blau-weiss-buchholz.de. Infos unter www.blau-weiss-buchholz.de