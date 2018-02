Set-Musical-Company-Star-Ensemble gastiert in der "Empore"

Diese erstklassige Show bringt den kompletten Musical-Glamour in die Nordheide: Das Set-Musical-Company-Star-Ensemble ist auf Tournee und natürlich auch wieder im Veranstaltungszentrum (Breite Str. 10) in Buchholz zu Gast. Das Publikum erlebt eine rasante Musical-Show, die in den letzten Jahren bereits triumphale Erfolge feiern konnte. Die musikalische Reise voller neuer Hits und geschätzter Evergreens beginnt am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr in der "Empore".Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus der Hamburger Erfolgsproduktion „Das Phantom der Oper“, dem Musical Star Colby Thomas aus New York, werden die Besucher die zur Zeit gefragtesten Musical-Stars hautnah erleben. Diese außergewöhnliche Show ist ein mitreißendes und einmaliges Musical-Erlebnis mit herausragenden Stimmen und Live-Band. Neben den Klassikern wie „Das Phantom der Oper“, "West Side Story" oder "Cabaret", werden unter anderem Stücke gespielt aus "Kinky Boots", "Ghost", "Aladdin", "Hinterm Horizont", "Liebe stirbt nie", "Mamma Mia" und vielen anderen mehr.• Karten sind ab 31,80 Euro erhältlich an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Info: www.empore-buchholz.de