Buchholz : Hotel Hoheluft |

os. Buchholz. Zum Lichtbilder-Vortrag "Die Seychellen - nicht nur ein Touristen-Paradies" laden die Naturfreunde Nordheide ein. Am Donnerstag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr im Hotel Hoheluft (Hoheluft 1) an der B75 in Buchholz-Meilsen berichtet Buchholz Ex-Bürgermeister Götz von Rohr über die Inselgruppe im Indischen Ozean, deren Regierung die Vorteile aus dem Tourismus nutzt und das mit einer klugen Wirtschaftspolitik verbindet. Kombiniert mit gesellschaftlicher Toleranz gegenüber allen dort vertretenen Religionen und Ethnien könnten die Seychellen ein Vorbild insbesondere für kleinere Länder der Dritten Welt sein. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei.