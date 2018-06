Buchholz : Verein Altenhilfe |

os. Buchholz. Sicherheitstipps für Senioren gibt Buchholz' Kontaktbeamtin Katrin Ragge auf Einladung des Vereins Altenhilfe Buchholz. Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. Juni, ab 15.30 Uhr in der Senioren-Begegnungsstätte am Wilhelm-Baastrup-Platz 4 statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine:

• Montag, 11. Juni: Yoga (9 und 10.30 Uhr); Niederdeutscher Nachmittag (15.30 Uhr)

• Mittwoch, 13. Juni: Bingo (15.30 Uhr)

• Samstag, 16. Juni: Vortrag "Mit dem NDR-Fernsehen an die Oste" mit Hermann Tödter.