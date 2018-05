Siebter Landmarkt im Landpark Lauenbrück

tw. Lauenbrück. Die Lust aufs Landleben wird geweckt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, im weitläufigen Landpark (Am Wildpark 1) in Lauenbrück. Jeweils von 10 bis 18 Uhr zeigen beim siebten Landmarkt rund 50 Aussteller aus der Region hochwertige Produkte und kreative Ideen rund um Gartenschmuck, Mode, Country-Style, Handwerkskunst, Gartengeräte und Genussartikel. Umrahmt werden diese von Jazz- und Swing-Musik und faszinierenden Walking-Acts. Inmitten der wunderschönen Parklandschaft können Familien außerdem alte, vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztierrassen erleben und bei einem kleinen Spaziergang über das Gelände entschleunigen.

• Der Landpark ist kinderwagen- und rollstuhlgerecht ausgestattet. Der Eintrittspreis während des Landmarktes beträgt 10 Euro, für Kinder (2-13 Jahre) 6,50 Euro. Info: www.landpark.de.