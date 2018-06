Sommerschlussverkauf bei Möbel Boss

Bei SB-Möbel Boss startet jetzt der Sommerschlussverkauf. In jedem der rund 100 Märkte fallen die Preise in allen Abteilungen. Küchen, Polstergarnituren, Anbauwände, Schlafzimmer, Esszimmer, Teppiche, Bettwäsche, Leuchten, Haushaltsartikel, Gartenmöbel und vieles mehr sind im Sommerschlussverkauf bis zu 75 Prozent reduziert.

„Es gibt kaum eine andere Zeit im Jahr, in der die Kunden bei Möbel Boss mehr sparen können als beim Sommerschlussverkauf. Wir haben die Preise in allen Abteilungen deutlich reduziert, um Platz für die neue Herbst- und Winterware zu schaffen”, erläutert Geschäftsführer Dr. Alexander Hirschbold. Auf die exzellenten Serviceleistungen wie die Tiefpreisgarantie und die bewährte Boss-Qualität muss der Kunde natürlich auch bei den Schnäppchen nicht verzichten.

Wer die besten Angebote nicht verpassen möchte, sollte die Prospekte im Auge behalten oder den Markt in der Nähe besuchen. Wer keinen Möbel Boss-Markt in seiner Umgebung hat oder lieber von zuhause aus auf Schnäppchenjagd geht, kann sich die besten SSV-Angebote natürlich auch im Online-Shop unter www.moebel-boss.de sichern. Dort können sich die Interessierten auch für den kostenlosen Newsletter des Unternehmens anmelden, mit dem man keine Aktion verpasst.