SPD verteilt Bahnfahrpläne

Kurz vor dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn Mitte Dezember verteilt die SPD Buchholz am Freitag, 9. Dezember, von 6 bis 9 Uhr am Buchholzer Bahnhof wieder Fahrpläne an die Pendler. Die Fahrpläne enthalten alle Abfahrtszeiten der Fahrten von Buchholz nach Hamburg und umgekehrt. Pendler, die bei der Verteilung der Fahrpläne leer ausgehen, können diese bei Wolfgang Moritz unter Tel. 04181-6742 oder unter www.spd-buchholz-idn.de kostenfrei nachbestellen.