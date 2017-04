Sprötze und Holm-Seppensen: Maibäume werden aufgestellt

Buchholz : Bahnhof Sprötze |

os. Sprötze/Holm-Seppensen. Das Aufstellen des Maibaums ist gute Tradition in vielen Buchholzer Ortschaften. Auch in diesem Jahr sind Interessenten dazu eingeladen, an den Veranstaltungen am Montag, 1. Mai, teilzunehmen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

• In Sprötze lädt der Schützenverein ab 11 Uhr auf den Bahnhofsvorplatz (Unter den Linden) ein. Für die musikalische Untermalung der 13. Auflage des Maibaum-Aufstellens sorgen der Spielmannszug und das Blasorchester des Schützenvereins sowie der Frauenchor Heideklang. Eine kleine Traktorenschau der „Freunde der Ritscher-Trecker“ runden das Programm ab.

• In Holm-Seppensen ist der Bürger- und Verkehrsverein Holm-Seppensen der Organisator. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof (Bahnhofsweg). Für Musik sorgt Heiko von den Hafenrockern, am Grill stehen u.a. Mitglieder des Fördervereins Sportplatzbau Holm-Seppensen.