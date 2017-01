Stadtorchester lädt zum Winterkonzert

Diese Veranstaltung gehört in Buchholz zum Jahresbeginn zum guten Ton: Bei seinem Winterkonzert präsentiert das Stadtorchester Buchholz sein neues Programm. Es findet am Sonntag, 15. Januar, ab 15.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10) statt.Das Stadtorchester unter Leitung von Inka Kruse nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise quer durch verschiedene Genres. Das Repertoire führt von klassischen Werken von Mozart über Musical-Melodien aus "Les Miserables" bis zu irischen Tönen aus "Lord of the Dance" und Swingmusik von Frank Sinatra. Den traditionellen Solopart nach der Pause übernehmen in diesem Jahr die Posaunisten des Orchesters mit drei Stücken.Karten zum Preis von 13 und 16 Euro gibt es bei der Theaterkasse der Empore unter Tel. 04181-287878.Infos zum Stadtorchester unter www.stadtorchester-buchholz.de