Stadtteich-Fest in Buchholz

Buchholz : Stadtteich |

os. Buchholz. In eine bunte Festmeile verwandelt sich das Stadtteich-Areal am Heidekamp in Buchholz zum Stadtteich-Fest der Buchholzer Jugendarbeit. Am Samstag, 24. Juni, geht es um 10 Uhr mit dem Familienflohmarkt los. Marktbeschicker können ihre Stände ab 8 Uhr aufbauen, kommerzielle Anbieter sind nicht zugelassen. Auch Musik wird für die Besucher wieder geboten, auf dem Stadtteich darf gepaddelt werden. Für Grillwurst, Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.