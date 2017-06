Stimmung auf dem Sprötzer Dorffest

ah. Sprötze. Das Jubiläum muss festlich begangen werden! Das Dorffest in Sprötze findet zum 25. Mal statt. Gefeiert wird am Samstag, 10. Juni, ab 11 Uhr rund um den Bahnhof. Bereits ab 8 Uhr findet der traditionelle Flohmarkt statt.

Erneut hat der Dorfverein Sprötze sein Engagement in die Organisation dieser in der Region beliebten Veranstaltung gesteckt. Das vielfältige Programm, das mit seinen Programmpunkten für jede Altersstufe etwas Kurzweiliges bereit hält, lebt von der Kreativität der Sprötzer. Sie bringen ihre Freizeit ein, um ein Fest zu gestalten, an dem sich die Bewohner und Gäste aus der Region gerne treffen, um miteinander zu „klönen“ und Freude zu haben. Wer einmal an dem Fest teilgenommen hat, kommt im Folgejahr mit Sicherheit wieder nach Sprötze, um die Atmosphäre zu genießen.Die Besucher des Jubiläums-Dorffestes dürfen sich auf ein vielseitiges und unterhaltsames Programm freuen. Das Organisationsteam hat erneut viele Institutionen für ihre Veranstaltung gewinnen können. Viele kommen dabei aus der Region.

11 Uhr: „Die Melker” - Dorfrock – frisch von der Weide (Leitung: Hans und Alfred)

14 Uhr: Offzielle Eröffnung - Ortsbürgermeisterin Heidemarie Micheel und Veranstalter begrüßen die Gäste

14.15 Uhr: Schulchor der Grundschule Sprötze-Trelde - Evergreens der 1., 2., 3. und 4. Klasse (Leitung: Barbara Findeklee-Walter)

14.35 Uhr: „In The Mood“ - JazzDance in Vollendung „I‘ve Gotta Feeling“ (Leitung: Elvira Wittenberg)

14.40 Uhr: JazzDance TSV Sprötze - „Heute ist ein guter Tag zum Tanzen“ (Leitung: Anna-Lena Zenner mit Hanne Nissen und Melina Röder)

14.55 Uhr: Rudolf-Steiner- Schule Nordheide, Schulchor mit Kindern aus der 1.-3. Klasse (Leitung: Monika Knicker)

15.20 Uhr: Verein der Vietnamesen - Drachentanz (Leitung:

Hoang Manh Tien)

15.35 Uhr: „In The Mood“ - JazzDance in Vollendung „Love runs out“ (Leitung: Elvira Wittenberg)

15.45 Uhr: AROHA - Short Stick Coreo – Der Häuptlingstanz (Leitung: Manuela Habermann)

16 Uhr: SAM-Chor Thank you for the music (Leitung: Benjamin Fenker)

16.35 Uhr: „In The Mood“ Final Medley (Leitung: Elvira Wittenberg)

16.45 Uhr: Jazz-Dance - „TSV Sprötze tanzt! Vor allem aus der Reihe“ (Leitung: Anna-Lena Zenner)

16.55 Uhr: Tombola - Auslosung der Hauptgewinne (Leitung: Dieter Gosler)

17 Uhr: Marcus Paquet - Boogie Woogie und noch mehr

18 Uhr: Waterloo – A Tribute to ABBA - ABBA-Hits in einer tollen Live-Show (Leitung: Thomas Götze)

20 Uhr: Partyband „Cover Shake“ - Music-Mix von Pop, Rock bis Oldie für einen freudigen Jubiläums-Abend (Leitung:

Thomas Götze)

22 Uhr: „WHAT’zz UP“ - sechs Musiker aus Lüneburg rocken das Jubiläums-Dorffest

24 Uhr: Ausklang