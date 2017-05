"Studio 12 Frauen-Fitness" eröffnete in Holm-Seppensen

ah. Holm-Seppensen. „Ich freue mich, dass ich hier in Holm-Seppensen so einen schönen Standort für mein Fitness-Studio gefunden habe und so freundlich und positiv von Holm-Seppensen empfangen wurde“, sagt Anja Sauermann.

Sie zog mit ihrem Studio „Beauty World“ aus Jesteburg nach Holm-Seppensen. Und mit dem neuen Standort wurde auch gleich der Name gewechselt. Jetzt heißt es „Studio 12 FrauenFitness“.In ihrem rund 200 Quadratmeter großen Studio, das über ein helles und freundliches Ambiente verfügt, können Frauen ihr individuelles Fitness-Training absolvieren. Dabei legt Anja Sauermann, die über 18 Jahre Berufserfahrung im Fitnessbereich hat, größten Wert auf die individuelle Beratung. „Unsere Kundinnen werden persönlich mit Namen begrüßt. Die ganze Atmosphäre ist sehr familiär. Manchmal schauen die Frauen auch nur mal kurz auf einen Kaffee vorbei“, so Anja Sauermann.Doch das Training steht natürlich im Mittelpunkt. Im „Studio 12 FrauenFitness“ werden Kurse und Gerätetraining angeboten. Gerne können Frauen auf ein Probetraining hereinschauen. Anja Sauermann möchte, dass sich jede Kundin bei ihrem Training wohl fühlt. Daher erfolgt zunächst - bevor es ans Training gehen - ein Gesundheitscheck. Ein „08/15-Trainingsplan“ gibt es dort nicht.Im Studio werden nur qualifizierte Trainer und Mitarbeiter eingesetzt, die über eine große Berufserfahrung verfügen.„Viele Kundinnen, die bereits im Jesteburger Studio trainierten, haben sich auch im neuem Studio in Holm-Seppensen angemeldet. Auch viele Neukundinnen aus der Region haben sich für das Training entschieden.“Beim Gerätetraining kommen die Premium-Geräte der Firma „Techno Gym“ zum Einsatz.Anja Sauermann offeriert ein qualifiziertes Angebot, dass vom Circuittraining über Zumba bis zur Rückenschule reicht. Für die Rückenschule sind nach Absprache mit der Krankenkasse sogar Zuschüsse möglich. Training ist keine Sache des Alters: So betreut Anja Sauermann auch eine Frauengruppe 60+, die sich regelmäßig zurGymnastik trifft.. Aktionen werden über Facebook und das Internet bekanntgegeben.Studio 12 FrauenFitnessNiedersachsenweg 1221244 Holm-SeppensenTel. 04187-66 28www.studio-12.de