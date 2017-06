Einen Blick in besonders schön gestaltete Gärten können Interessierte bei der 14. Auflage des „Tag der offenen Gartenpforte“ werfen, zu dem die Stadt Buchholz und der NABU-Ortsverband Buchholz einladen. Am morgigen Sonntag, 4. Juni, sind von 11 bis 17 Uhr folgende Gärten in Buchholz und Umgebung geöffnet:Inge Paulsen (Rehkamp 47a); Heidemarie und Bertram Fischer (Rehkamp 41a); Margarete Heckel (Am Kattenberge 69); Janina Müller (Am Butterberg 12b); Familie Okel-Reielts (Suerhoper Koppelweg 20); Katharina Fischer (Theodor-Storm-Weg 2a); Margarethe Fethke (An Boerns Soll 87)Sigrid Röder (Ameisenweg 30); Rita Wiesmaier (Ameisenweg 9)Claudia Buck-Gramcko (Am Lohof 25); Sigrid und Harald Hintz (Mühlenweg 62, Ortsteil Osterberg).• Wer beim NABU mitmachen möchte: Der Ortsverband trifft sich an jedem vierten Dienstag im Monat ab 19.30 Uhr in Buchholz (Hamburger Str. 23, Souterrain). Infos unter www.nabu-buchholz.de