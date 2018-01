„The Cavern Beatles“ gastieren als „Europe's Best Beatles Tribute“ in der „Empore“

Im Februar 1961 spielten die Beatles das erste von 292 Malen im legendären Cavern Club in Liverpool. Um dieser großartigen Band und Spielstätte Tribut zu zollen, haben die „Cavern Beatles“ den Namen für sich aufgegriffen und machen ihm über 50 Jahre nach dem ersten Konzert der Beatles dort alle Ehre. Die Show ist eine Zeitreise durch die verschiedenen Phasen eines der größten Pop-Phänomene unserer Zeit und ist zu Gast am Freitag, 12. Januar, 20 Uhr, im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz.Die begabten Musiker spielen alles live, nichts kommt vom Band. Als eingefleischte Beatles-Fans haben sie sich intensiv mit ihren Vorbildern beschäftigt. Sieht man die einzelnen Musiker, ist es offensichtlich wen sie darstellen - sieht man alle zusammen auf der Bühne wird die Ähnlichkeit zum Original verblüffend. Als Musiker haben sie die Songs der Beatles bis ins Kleinste erforscht, um die Musik so authentisch wie möglich zu spielen. Alle vier Bandmitglieder sind in Liverpool geboren und aufgewachsen, was ihnen einen natürlichen stimmlichen Vorteil gibt.• Karten sind ab 30,70 Euro erhältlich an der „Empore“-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 und www.empore-buchholz.de