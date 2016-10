"Tomte und der Fuchs" im Buchholzer Jugendzentrum

Buchholz : Jugendzentrum |

os. Buchholz. Mit dem Stück "Tomte und der Fuchs" gastiert die "Buehne Bumm" im Rahmen des Kindertheaters im Buchholzer Jugendzentrum (Rathausplatz 2). Die Vorstellung beginnt am Samstag, 29. Oktober, um 15 Uhr. Karten kosten an der Tageskasse 3,50 Euro. Wer einen Theaterpass hat, zahlt nichts.

Darum geht es: Wenn es Nacht wird, kommt der kleine Wichtel Tomte Tummetott aus seinem Versteck hervor und beschützt Tiere und Menschen auf einem Bauernhof. Als sich Mikkel, der hungrige Fuchs, auf den Hof schleicht, ist Tomte Tummetott besonders gefordert.

Achtung: Die "Buhne Bumm" und "Pina Luftikus" haben die Termine getauscht. "Ein Mond für die Prinzessin" ist, anders als im Programm angekündigt, erst am 26. November im Jugendzentrum zu sehen.