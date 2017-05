Toyota: Erfolg mit Hybridfahrzeugen

„Fast zehn Jahre haben wir für die erste Million Hybridfahrzeuge weltweit gebraucht, für die letzte Million gerade mal neun Monate. Ähnlich Fahrt aufgenommen haben die Hybrid-Zulassungen in Deutschland: für 100.000 haben wir fast 14 Jahre gebraucht, für weitere 50.000 dann nur noch zwei Jahre“, so Udo Brandenburger, Direktor für Vertrieb und Händlerentwicklung von Toyota Deutschland. „Das entspricht einer weltweiten CO2-Ersparnis von etwa 77 Millionen Tonnen, auf Deutschland entfallen ungefähr 1,2 Tonnen.“In Deutschland werden aktuell acht Toyota-Hybridmodelle angeboten, Lexus hat sieben Modelle im Programm und ist damit der Automobilhersteller mit dem breitesten Angebot an Hybridantrieben.Die gesamte Hybridflotte beider Marken in Deutschland emittierte im vergangenen Jahr durchschnittlich nur 91,7 Gramm CO2 pro Kilometer und unterbietet damit schon heute die strengen CO2-Vorgaben von 95 Gramm CO2 pro Kilometer, die ab 2020 in Europa gelten werden. Inzwischen werden knapp 45 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Toyota Fahrzeuge mit Hybridmotor angetrieben.