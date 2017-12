Traditionelles Winterkonzert des GAK

Buchholz : Gymnasium am Kattenberge |

as. Buchholz. Bekannte Filmmusik, beliebte Musicalmelodien und Klassische Musik erklingen beim traditionellen Weihnachtskonzert des Gymnasiums am Kattenberge (Sprötzer Weg 33) am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr.

Mit Melodien aus Fluch der Karibik und West Side Story sowie Werken von Haydn, Grieg und Debussy haben die Orchesterklassen, ein Klaviersolist und die Big Band „Blue Tones“ ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Die Schüler der Musikklassen freuen sich besonders zu zeigen, was sie im letzten halben Jahr erarbeitet haben. Bläser- oder Streicherklassen gibt es inzwischen an vielen Schulen, aber Sinfonieorchester wie am Gymnasium am Kattenberge sind selten.

In der Pause wird ein Snackbuffett angeboten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist für alle Besucher frei, um eine Spende für die Arbeit des Musikbereiches wird aber gebeten.