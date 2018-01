Tribute-Band "The Magic Of Santana" spielt in Buchholz / WOCHENBLATT verlost Tickets

Ex-Santana-Sänger Alex Ligertwood ist Special Guest dabei

ce. Buchholz. "The Magic Of Santana" ist der Name von Europas bester Santana-Tribute-Band, die ihrem Namen alle Ehre macht, wenn sie beim Konzert am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr in der Buchholzer Empore (Breite Straße 10) alle Fans der Kult-Formation um Carlos Santana verzaubern wird.Die Band spielt in der Nordheide-Stadt bereits zum dritten Mal die Santana-Highlights aus 40 Jahren - inspiriert von legendären Alben wie "Abraxas“, "Santana III“, "ZEBOP!“, "Marathon“ und "Moonflower“. Dabei bringen die neun Musiker aus Hamburg das weltberühmte Santana-Feeling absolut authentisch auf die Bühne. Nicht umsonst tourt die Band regelmäßig mit Special Guests, die zum erlesenen Kreis der original Santana-Bandmitglieder gehören. 2018 ist aus dieser Riege wieder Sänger Alex Ligertwood dabei, der von 1979 bis 1994 die Songs der Gruppe mit seiner souligen Stimme veredelte. Allein das ist ein Vertrauensbeweis für die Qualität der Band.Der unverkennbare Gitarrenton von Carlos wird mit eigener Note von Bandleader Gerd Schlüter aus Winsen gespielt. Er trifft den warmen Sound des legendären Gitarristen mehr als überzeugend. Eine perfekte Ergänzung zu seinem Gitarrenspiel bildet Keyboarder Jens Skwirblies (u.a. Lake), der ebenfalls seit seiner frühsten Jugend von der Musik Santanas geprägt ist. Pulsierende Percussion ist ein weiteres wesentliches Element des Sounds. Die drei Percussionisten Andreas Rohde (Timbales, Cowbells und Vocals), Jürgen Pfitzinger (Congas und Bongos) und Pablo Escayola (Congas, Timbales und Bongos) sorgen dabei für das Santana-typische Latin-Feeling. Den Groove erzeugen Drummer Oliver Steinwede und Bassist Martin Hohmeier. Gitarrist und Background-Sänger Olli Schröder sowie Tom Friedländer (Gesang) vervollständigen das Line-Up.- Karten gibt es ansonsten bei der Empore unter Tel. 04181 - 287878 und unter www.EMPORE-Buchholz.de.