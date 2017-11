TÜV Report 2018: Opel Adam Sieger in der Mini-Klasse

„Unser Opel ADAM ist nicht nur ein Individualitäts-, sondern auch ein echter Zuverlässigkeits-Champion“, freut sich Opel Deutschland-Chef Jürgen Keller über das glänzende ADAM-Abschneiden bei den Hauptuntersuchungen des TÜV. „Das Ergebnis zeigt einmal mehr, dass unser Lifestyle-Flitzer höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Zudem bietet er mit IntelliLink-Infotainment beste digitale Vernetzung.“"Ein toller Erfolg für den Opel Adam" sagen die Geschwister Marc Helm-Krais und Kim Lühmann vom Buchholzer Autohaus Helm-Krais am Trelder Berg.Entsprechend liest sich die TÜV-Beurteilung für den Opel ADAM: „Lenkung, Antriebswellen, Rost – dreimal 0,0 Prozent macht null Mängelquote.“ Gleiches gilt für die Beleuchtung des Lifestyle-Flitzers: „Opel sprach ‚Es werde Licht‘ – und es ward Licht ohne Fehl und Tadel.“ Ebenso mängelfrei zeigen sich Bremsleitungen und -schläuche sowie die Auspuffanlage. So kommt der ADAM nicht nur bei „Germany’s next Topmodel“, sondern „auch bei den TÜV-Wertungsrichtern problemlos in die nächste Runde“, lautet das rundum positive Fazit.Für den TÜV-Report 2018 werteten die Experten von Juli 2016 bis Juni 2017 mehr als zehn Millionen Hauptuntersuchungen der 225 gängigsten Pkw-Modelle in Deutschland aus. Schon in den vergangenen Jahren fuhren Opel-Modelle als wahre Mängel-Zwerge in ihren Kategorien weit nach vorne. Mit dem aktuellen Zuverlässigkeits-Sieg bei den Minis fügt der Opel ADAM seiner langen Reihe an Auszeichnungen einen weiteren Spitzenplatz hinzu. So wurde der Lifestyle-Flitzer in der Vergangenheit nicht nur zwei Mal in Folge in der auto motor und sport-Wahl zum „besten Auto“ seiner Klasse gewählt, sondern erhielt auch mehrfach den von den Zeitschriften Auto Bild und Computer Bild verliehenen „Connected Car Award“ für seine wegweisenden Vernetzungsmöglichkeiten.