os. Buchholz. Von „Grönland - die größte Insel der Welt“ berichtet Jörg Trobitzsch bei seinem Vortrag auf Einladung des Vereins Altenhilfe Buchholz. Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. Januar, ab 15.30 Uhr in der Senioren-Begegnungsstätte am Wilhelm-Baastrup-Platz 4 statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine (Beginn jeweils um 15.30 Uhr):

• Montag, 15. Januar: Niederdeutscher Nachmittag

• Mittwoch, 17. Januar: Fitness für die grauen Zellen

• Samstag, 20. Januar: Vortrag „Auf der Suche nach Blüten in Wüsten im Südwesten der USA“ mit Margarethe Fethke.