Verkaufsoffener Sonntag in Buchholz: So macht der Einkauf Spaß

Die Geschäftsleute haben sich erneut viele Aktionen einfallen lassen, die das Shoppen sehr attraktiv macht. Ob Herbst- und Winterbekleidung, Dekorationsartikel für die Vorweihnachtszeit, Geschenke für Familie und Freunde: Es lohnt sich, durch die Geschäfte zu bummeln. Zudem gibt es viele Rabattaktionen, bei denen der Kunde beträchtlich sparen kann."Dieser verkaufsoffene Sonntag bietet den Besuchern erneut eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten. Die Geschäftsleute haben sich optimal auf diese Veranstaltung vorbereitet und machen das Shoppen zu einem Vergnügen für die ganze Familie", so Jan Bauer, Vorsitzender des Veranstalters Buchholz Marketing e.V.Auch ein unterhaltsames Programm gehört zum verkaufsoffenen Sonntag. So wird die Schnitzerin Sylvia Itzen eine Holzfigur mit der Kettensäge herstellen. "Diese Figur wird nach Fertigstellung verkauft. Der Erlös wird einer sozialen Institution aus der Region gestiftet", so Sylvia Itzen.