Verkaufsoffener Sonntag rund um das Fachmarktzentrum

Die Buchholzer und die Bewohner der Region dürfen sich auf den verkaufsoffenen Sonntag am 4. März freuen. Von 12 bis 17 Uhr öffnen zahlreiche Geschäfte in Dibbersen, in den Gewerbegebieten Vaenser Heide I und II und im Fachmarktzentrum.Ein Anziehungspunkt wird das Fachmarktzentrum am Nordring sein. Bei Famila, Möbel Kraft und im Media Markt gibt es erneut zahlreiche Angebote, die das Sparen leicht machen.Möbel Kraft öffnet sogar schon um 11 Uhr, der Verkauf findet aber erst ab 12 Uhr statt.Bei Möbel Kraft (Tischlerstraße 5) findet eine Sonnenschutzaktion der Firma "Ifasol" statt. "Alt gegen neu" lautet in der Abteilung "Sonnenschutz und Gardine" das Motto. Der Kunde erhält 20 Prozent Preisnachlass auf Rollos, Plissees und Duorollos. Dieser Rabatt gilt bei einer neuen Maßanfertigung. "An den Sonnenschutz muss frühzeitig gedacht werden. So kann dieser rechtzeitig angefertigt, geliefert und montiert werden", sagt Oksana Haß, Fachberaterin in der Abteilung "Sonnenschutz und Gardine". Dieses Angebot, das noch bis zum 31. März gilt, sollten Besucher unbedingt nutzen. Dann sieht der Sonnenschutz rechtzeitig zur neuen Saison wieder sauber und frisch aus.Ferner finden am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, "Tempur"-Beratungstage bei Möbel Kraft statt. Mit den Schlafsystemen von Tempur entspannt der Schäfer über Nacht. Die Matratzen können bei Möbel Kraft getestet werden.Es gibt immer wieder neue Angebote zum 125-jährigen Jubiläum von Möbel Kraft.Der Media Markt Buchholz (Nordring 2) initiiert die Aktion "Sofort startklar". Die Elektro-Experten von Media Markt bereiten dabei die Geräte der Kunden so vor, dass sie sofort genutzt werden können. Das Angebot umfasst u.a. die Erstinstallation, die Funktionskontrolle, die Einrichtung des Benutzerkontos inklusive E-Mail-Account für PCs und Notebooks. Auch Tablets und Smartphones werden so vorbereitet, dass sie sofort genutzt werden können. Zu "Sofort starklar" gehören zudem das professionelle Aufbringen eines Schutzglases auf ein Smartphone und die Einrichtung von Spielekonsolen. Der Extra-Service von Media Markt kostet zwischen 19 und 49 Euro, die Kunden sparen bis zu 40 Minuten Zeit, weil sie die Installation nicht selbst tätigen müssen.Bei Famila (Nordring 4) findet der Kunde am verkaufsoffenen Sonntag wieder viele Lebensmittel, die besondere Geschmackerlebnisse versprechen. "Wir haben viele Artikel von Anbietern aus der Region. Diese befinden sich in allen Segmenten im Lebensmittelbereich", sagt Irene Pichol, Familia-Warenhausleiterin. Dabei steht in der Frischeabteilung die Gesundheit im Vordergrund. „Famila“-Warenhausleiterin Irene Pichol: „Wir halten eine Vielfalt an vitaminreichem Obst für die gesunde Ernährung bereit!“Weingenießern steht eine gut sortierte Weinabteilung zur Verfügung, in denen der Kunde nationale und internationale Weinspezialitäten findet.