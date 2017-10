Verkaufsoffener Sonntag und Herbstmarkt in Schneverdingen

ah. Schneverdingen. Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Nun präsentieren die Geschäfte ein breitgefächertes Sortiment an warmer Bekleidung. Daher sollten die Bewohner der Region den verkaufsoffenen Sonntag in Schneverdingen nutzen. Am 15. Oktober, öffnen die Geschäftsleute ihre Türen in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. In dieser Zeit bereitet der Bummel durch die Geschäfte der Heidestadt so richtig Vergnügen.



Die Firmeninhaber haben sich für den verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche attraktive Aktionen einfallen lassen. Selbstverständlich gibt es viele modische Schnäppchen. Die Fachberater sind gerne hilfsbereit und empfehlen das passende Outfit. Denn in Schneverdingen gehört die Beratung zum perfekten und aufmerksamen

Service dazu.

Auch sollten die Besucher bereits an die Weihnachtszeit denken. Bei einem Blick in die Schaufenster lassen sich erste Inspirationen holen.

Drei Tage lang ist in der Heidestadt Schneverdingen wieder eine bunte Budenstadt aufgebaut. Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Oktober, findet rund um das Rathaus der beliebte Herbstmarkt statt.

Die Stadt Schneverdingen als Veranstalter lädt zu einem unterhaltsamen Bummel ein. Zahlreiche Fahrgeschäfte und Stände erzeugen erneut eine besondere Atmosphäre.

Eröffnet wird der Herbstmarkt offiziell am Freitag um 14 Uhr. Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag und Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr.

Der Herbstmarkt in Schneverdingen wird von den Bewohnern der Region gern genutzt, um sich mit Verwandten, Freunden oder Bekannten zu treffen, sich zu unterhalten und zu amüsieren. Bei einer Fahrt mit einem Fahrgeschäft kann der eigene Mut getestet werden, wenn es sicher angeschnallt schnell durch die Kurven oder hoch in die Luft geht. Wer es etwas ruhiger mag, findet mit Sicherheit an einem der Stände schon die erste Adventsdekoration. Die Händler halten ein breites Spektrum an Dekorationsartikeln für die eigenen vier Wände bereit.

Selbstverständlich sorgen die aufmerksamen und freundlichen Gastronomen dafür, dass Hunger und Durst gestillt werden können. Sie halten von süßen bis zu herzhaften Speisen viel Leckeres parat. Besonders die Jugendlichen genießen die Atmosphäre des Herbstmarkt in Schneverdingen.