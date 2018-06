Viele "alte Schätzchen" im Museumsdorf Seppensen

bim. Seppensen. Mehr als 30 Oldtimer kommen am Sonntag, 24. Juni, von 10 bis 18 Uhr zum Treckertreff ins Museumsdorf in Seppensen, Zum Mühlenteich 3. Zu der Veranstaltung lädt der Geschichts- und Museumsverein Buchholz und Umgebung ein.

Vom Allgaier zum Hürlimann ist alles vertreten. Fans schwelgen in Erinnerungen, und die Jugend staunt über die Technik ihrer Großväter. Warum zum Beispiel ein Ritscher Drei-Achs-Trecker einen Benzinstartmotor hatte, erfahren die Besucher bei den

Technikvorführungen. Was die wenigen PS eines Lanz-Bulldog oder selbst eines Porsche-Treckers geschafft haben, erstaunt auch die heutigen Treckerfahrer, die jetzt dieselben Felder beackern.

Wie in alten Zeiten werden von einem Oldtimer herunter Kartoffeln verkauft und selbstverständlich kann der kleine Hunger und Durst gestillt werden.

• Der Eintritt ist frei.

• Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.gmv-Buchholz.de.