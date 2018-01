Viele Schnäppchen zum Jahresanfang nutzen

ah. Buchholz. Das Jahr hat gerade erst begonnen, da laden die Geschäftsleute der Gewerbegebiete Vaenser Heide I und II (Buchholzer Fachmarktzentrum) und der Ortschaft Dibbersen zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in Buchholz ein. Die teilnehmenden Geschäfte öffnen am 7. Januar von 12 bis 17 Uhr ihre Türen.

Dieser verkaufsoffene Sonntag hat Tradition. „Viele Bewohner aus Buchholz und der Region haben in der ersten Woche des Jahres noch Urlaub und nutzen diesen Tag für ihren ersten Lebensmitteleinkauf für den Haushalt“, so Irene Pichol, Warenhausleiterin vonam Nordring 4. Auch die speziellen Angebote werden bei „famila“ gerne genutzt. Vor allem in der kalten Jahreszeit steht Obst und Gemüse für die Gesundheit im Vordergrund. Bei „famila“ erhält der Kunde davon eine große Auswahl. Viele saisonale Lebensmittel kommen direkt von Erzeugern aus der Region. „Unsere Kunden achten auf hochwertige Qualität und auf Frische. Wir legen großen Wert darauf, diesen Anspruch stets zu erfüllen“, so Irene Pichol.Auch ein Besuch beim(Nordring 2) lohnt sich. Fachberater Mario Krolikowski empfiehlt die sprachgesteuerten Lautsprecher Google Home mit Google Assistant. Diesem System können Fragen gestellt werden oder man lässt es Aufgaben erledigen. Google Home hilft stets weiter. Die Zauberworte sind einfach: „OK Google“. Dann bekommen die Nutzer Infos zu Wetter, Verkehr, Finanzen, Nachrichten und Sport. Das System gibt auch Infos zur Region. Einfach fragen: „Wo ist die nächste Apotheke?“ und „Wann hat sie geöffnet?“ - Google antwortet sofort! Mit Erlaubnis seines Eigentümers kann Google Home auch Infos zur täglichen Tour mit dem Fahrzeug bereitsstellen, einen Timer starten, Artikel auf die Einkaufsliste schreiben oder den Wecker stellen. Mit einem einfachen Sprachbefehl können Musik, Podcasts, Nachrichten und Radiosendungen von Diensten „Google Play Musik“, „Tuneln“ und „Spotify“ angehört werden. Mit Google Home können Videos auf dem Fernseher mit eingestecktem Chromcast gestreamt oder die Philips Hue-Beleuchtung eingeschaltet werden. „Der hochwertige Lautsprecher sorgt für einen satten HiFi-Sound und eignet sich daher auch für stimmungsvolle Partys“, sagt Mario Krolikowski. Ähnlich funktioniert das System von Amazon Echo. Auch dieses System kann zahlreiche Sprachbefehle ausführen.Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Daher sollte man jetzt seine Immobilie vor Dieben schützen. Wer seine Wohnung auch von unterwegs im Blick haben möchte, sollte sich das System Google Home mit Kameras anschaffen. Mit den entsprechenden Apps lässt sich so das Haus auf dem Smart Phone anschauen. Auch weitere Funktionen im Haus lassen sich von unterwegs ausführen.Wer noch die passende Bekleidung für den bevorstehenden Winterurlaub benötigt, sollte zum Spezialisten(Zimmererstraße 5) gehen. Dort gibt es für jeden Anspruch die passende Outdoor-Bekleidung. Das Fashion-Label von „killtec“ ist „G.I.G.A. DX“. Funktionell, innovativ und stylish: So präsentieren sich die Bekleidungsartikel dieser Serie für die Freizeit. Es handelt sich dabei um Mode für jede Lebenslage aus hochwertigen Materialien mit vielen neuartigen und hilfreichen Funktionsfeatures.Die „killtec“-Kollektionen beweisen auch bei den rauen Wetterverhältnissen im winterlichen Norwegen ihre ganze Klasse. Den Outdoorlook bestimmen viele gedeckte, pudrige Töne, während die Skimode durch frische, leuchtende Farben auffällt. Die Kids dürfen sich auf einen farbenfrohen Look oder bunte Akzente freuen. In der urbanen Optik kommt neben gemusterten Stoffen viel Denim in Grau und Blau zum Zug. Stretchstoffe ermöglichen viel Bewegungsfreiheit. Innen sorgen anschmiegsame Fleecematerialien für viel Komfort und außen garantieren atmungsaktive und wasserabweisende Stoffe wie PU-Laminat einen starken Schutz bei Wind und Wetter.Ob Ski-, Outdoor- oder Stadtmode: „killtec“ bietet höchste Qualität zum hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Seit 35 Jahren entwickelt die Firma „killtec“ als Familienunternehmen mit Leidenschaft und Erfahrung Kollektionen für Sport und Freizeit. Die Produktpalette bei „killtec“ umfasst funktionelle Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Skisport und Outdoor bilden die Kernkompetenz des Unternehmens, dabei fließen immer auch die aktuellen modischen Trends in das Design ein. Alle Produkte zeichnen sich durch viel Liebe zum Detail aus, wie immer wieder von begeisterten Kunden bestätigt wird. Freude und Spaß sowohl beim Sport als auch im Alltag sind mit „killtec“-Produkten stets garantiert.Das Jahr 2018 ist ein ganz Besonderes in der Firmengeschichte von: Das Unternehmen feiert sein 125-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund warten 1.250 Sonderangebote auf die Kunden in den Filialen. Auch die Kunden in Buchholz (Tischlerstraße 5) dürfen sich auf attraktive Angebote in allen Sortimenten freuen. „Das wird ein tolles Jubiläum für die Kunden“, sagt Thorben Woelke, Möbel Kraft-Hausleiter in Buchholz. „Unsere Besucher dürfen sich auf die attraktiven Offerten freuen, bei denen sie beträchtliche Beträge sparen können. Ein ausführlicher Bummel durch unsere Ausstellungen lohnt sich“, so Thorben Woelke. Natürlich hat Möbel Kraft auch am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Januar, von 12 bis 17 geöffnet. Bereits ab 11 Uhr sind die Türen geöffnet und die Besucher können sich die Angebote anschauen.Wer seinen Einkauf gerne finanzieren möchte: kein Problem! Das Möbelhaus bietet eine Null-Prozent-Finanzierung für einen Zeitraum von sechs Jahren an. Über die genauen Bedingungen informieren die Mitarbeiter von Möbel Kraft gern. „Möbel Kraft bietet seinen Kunden stets eine vielfältige Auswahl und super Preise. Das beginnt bereits im neuen Jahr“, so Thorben Woelke.