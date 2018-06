Vielfältiges Programm bei der "KulturNacht"

Die Stadt Schneverdingen veranstaltet die "6. KulturNacht" am Samstag, 16. Juni. Internationale Künstler sowie Schneverdinger Musiker und Vereine unterhalten die Besucher im Walter-Peters-Park und rund um die Peter-und-Paul-Kirche. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens erfolgt um 18 Uhr. Das große Themenfeuerwerk beginnt um 21.45 Uhr. Die Abschlussparty findet um 23 Uhr mit dem Auftritt der Band "Groove Syndicate" auf der Volksbank Bühne statt. Der Eintrittsbutton kostet 12 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf findet unter anderem im Famila-Warenhaus Schneverdingen, in der Schneverdingen Touristik und in diversen Geschäften Schneverdingens statt.