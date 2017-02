Vielseitiges Programm beim Schulranzenfest im Köhnke Zentrum Buchholz

ah. Buchholz. Am 11. Februar ist es wieder soweit. Auf dem „Schulranzenfest Buchholz“ im Köhnke Zentrum Buchholz (Lüneburger Straße 9) dreht sich zwischen 10 bis 15.30 Uhr wieder alles um den Schulbeginn und die Auswahl der richtigen Schulranzens.

„Der Zuspruch und die vielen Besucher der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass ein großer Beratungsbedarf in Sachen Schulranzen besteht“ erzählt Organisator Jens Althans von der AOK.

Im Vordergrund der renommierten Veranstaltung steht die ausführliche und individuelle Beratung der Eltern und zukünftigen ABC-Schützen. Alle aktuellen Schulranzenmodelle können bei der AOK-Schulranzenberatung an diesem Tag ausgiebig ausprobiert werden und die Fachkräfte der AOK und vom Papierhaus Buchholz geben wichtige Tipps bei der Auswahl des ergonomisch richtigen Tornisters.

„Für die Saison 2017 gibt es wieder zahlreiche Neuerungen. Die Schulranzenhersteller haben einige Modelle überarbeitet und es wird ganz neue Modelle, wie zum Beispiel den Scout ‚Genius‘ geben. Von ‚Step by Step‘ gibt es einen Ranzen, der zum Rucksack umgebaut werden kann“, erklärt Stefan Widerstein vom Papierhaus Buchholz. „Die Käufer eines Schulranzens erhalten einen Messerabatt von bis zu zehn Prozent auf den Verkaufspreis“, erläutert Stefan Widerstein.



ah. Buchholz. „Ein Schulranzen ist ein sehr komplexer Artikel, bei dem es darauf ankommt, dass viele Kriterien aufeinander abgestimmt sind und ineinander greifen müssen. Wichtig ist zum Beispiel die Höhe, Breite und auch die Ergonomie des Rückenteils des Tornisters, um nur einige Beispiele zu nennen“ weiß Jens Althans (Marketingleiter der AOK Winsen). Das Rückenteil des Schulranzens und der Rücken des jeweiligen Kindes müssen zusammenpassen.

Auch die Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl. Schulanfänger sind in der Regel auch Verkehrsanfänger. Um gesehen zu werden, sollte ein Ranzen ausreichend reflektierende Flächen besitzen, denn diese sorgen bei schlechten Licht- und Sichtverhältnissen für mehr Sicherheit.

Abgerundet wird das Rahmenprogramm durch die informativen Aktionen der teilnehmenden Aussteller.

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude informiert rund um das Thema KNAX-Klub und das KNAX-Taschengeldkonto.

Optiker Meins bietet einen kostenlosen Seh- und Hörtest für Groß und Klein und informiert über die neuesten Kinderbrillen.

An dem Aktionsstand von Fotopartner Buchholz findet die große Fotoaktion statt. Es gibt ein kostenloses Foto zum Mitnehmen und unter allen fotografierten Kindern werden die neuen Titelgesichter für einen Wettbewerb ausgewählt.

Neu dabei ist dieses Jahr der Studienkreis Buchholz. Annette Bormann informiert über Lern- und Nachhilfemöglichkeiten in der Grundschule und hat ein Glücksrad dabei. Die diesjährigen Aussteller und das Köhnke Zentrum Buchholz präsentieren dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel. Es gilt, eine knifflige Schätzaufgabe zu lösen. „Wir freuen uns besonders, einen Familienausflug in den Wildpark Lüneburger Heide inkl. eines schicken VW Touran für den Tag verlosen zu können.“ freut sich Caroline Schröder, Marketingverantwortliche vom Köhnke Zentrum Buchholz.

Natürlich gibt es auch weitere interessante Preise, wie zum Beispiel einen Schulranzen (gegebenenfalls wird der Kaufpreis erstattet, wenn der Gewinner auf dem Schulranzenfest bereits einen Tornister gekauft hat), ein Familienfoto auf Leinwand, eine elektrische Kinderzahnbürste sowie weitere Gutscheine von Optiker Meins und dem Movieplexx Kino Buchholz.

Für die Verpflegung sorgt „Mobile delicato“ aus Jesteburg mit herzhaften Mittagssnacks und süßen Crepes. Saskia Hennke und Caroline Scheff von Thermomix sorgen für gesunde Erfrischung mit bunten Smoothies.





Folgende aus Buchholzer Firmen beteiligen sich am Schulranzenfest im Köhnke Zentrum Buchholz am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 15.30 Uhr:

. Papierhaus - Ihr Bürofachmarkt

. Köhnke Zentrum Buchholz

. Fotopartner ltd

. Optiker Meins - Brillen & Contactlinsenstudio

. Studienkreis - Die Nachhilfe

. Sparkasse Harburg-Buxtehude

. AOK - Die Gesundheitskasse