Virtuose Werke für Violine und Klavier

Stephan Sänger und Matthias Stötzel im Konzert



bim. Handeloh. Zum Neujahrskonzert mit dem virtuosen Meisterwerken für Violine und Klavier laden der Förderkreis der Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh sowie der Bürger- und Verkehrsverein für Montag, 1. Januar 2018, um 17 Uhr in die Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9, ein.

Gestaltet wird das Konzert von Stephan Sänger (Violine) vom Concerto Köln und Prof. Matthias Stötzel (Klavier) von der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Sie entfachen ein virtuoses Klang-Feuerwerk klassischer Musik in zeitgenössischen Interpretationen. Die musikalische Darbietung wird ergänzt durch eine kurzweilige und sehr unterhaltsame Moderation.

• Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.