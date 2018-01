Von Peer Gynt bis Duke Ellington

Stadtorchester Buchholz bestreitet sein Winterkonzert 2018 in der Empore

Dieses Konzert gehört am Jahresanfang in Buchholz einfach dazu: Das Stadtorchester Buchholz präsentiert am Sonntag, 21. Januar, ab 15.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10) sein Winterkonzert 2018.Unter der Leitung von Inka Kruse spielt das Orchester Stücke aus unterschiedlichen Musikrichtungen, z.B. Peer Gynt, Duke Ellington, Aladdin Selection - einen Ausflug in die aufregende Welt aus 1.001 Nacht -, die ergreifenden Klänge von „Songs for Japan“ das bekannte „You raise me up“.• Karten zum Preis von 13 bzw. 16 Euro gibt es bei der Emporekasse (Tel. 04181-287878) oder unter www.empore-buchholz.de