Vortrag: Homöopathie für Kinder

ah. Buchholz. Homöopathie erfreut sich als alternative Therapieform bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Vor allem Eltern setzen gern auf die sanfte Heilmethode, um Kindern bei Erkrankungen Linderung zu verschaffen. Ob Erkältung, Verdauungsprobleme oder Zahnungsschmerzen - die Homöopathie hält für viele Beschwerden das passende Mittel parat. Welche Globuli sich für welche Erkrankungen besonders gut eignen und was beispielweise Bestandteil einer homöopathischen Hausapotheke sein sollte, darum geht es in dem Vortrag von Martina Kreyer, der am Donnerstag, 3. August, von 18 bis 19 Uhr in der Buchholzer Löns Apotheke (Neue Straße 9) stattfindet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, um telefonische Anmeldung unter Tel. 04181-6400 wird gebeten, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.