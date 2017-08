os. Buchholz. Von „Myanmar - ein Land im Aufbruch“ handelt der Vortrag, zu dem der Verein Altenhilfe Buchholz einlädt. Referent am Samstag, 5. August, ab 15.30 Uhr in der Senioren-Begegnungsstätte am Wilhelm-Baastrup-Platz 4 ist Ex-Bürgermeister Prof. Dr. Götz von Rohr. Der Eintritt für die Teilnehmer ist frei. Weitere Termine (Beginn jeweils um 15.30 Uhr):

• Montag, 7. August: Niederdeutscher Nachmittag

• Samstag, 12. August: Vortrag „Unterwegs mit dem Verein Altenhilfe - Ferienfahrt 2017 in den Odenwald“ mit dem Vereinsvorsitzenden Jürgen Köster.