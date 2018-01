Buchholz : Stadtbücherei |

os. Buchholz. Unter dem Motto "Senioren im Straßenverkehr" gibt Dirk Poppinga, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizeiinspektion Harburg, einen Überblick über die demografische Entwicklung, stellt Unfallzahlen vor und gibt individuelle Sicherheitstipps zur Verkehrsteilnahme im Alter. Die Veranstaltung am Dienstag, 9. Januar, ab 15 Uhr in der Stadtbücherei Buchholz (Kirchenstr. 6) findet im Rahmen der Vortragsreihe "Bewusst leben und zurückschauen" statt. Im Anschluss an den Vortrag steht Dirk Poppinga für Fragen der Besucher zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei, die Bücherei organisiert in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus Kaleidoskop einen Fahrservice, für den sich Interessenten unter Tel. 04181-214280 anmelden können.