Vortrag über das Mietrecht

os. Buchholz. Über "Mietrecht - Aktuelle Entscheidungen" referiert Jürgen Lindner, Verbandsjustitiar des Vereins "Haus & Grund", auf Einladung des Buchholzer Ortsvereins. Der Vortrag findet am Montag, 28. Mai, im Anschluss an die Mitgliederversammlung statt, die um 18.30 Uhr in den Räumen der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Buchholz (Poststr. 7) beginnt. Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.