os. Buchholz. „Lichte Momente 2017“ lautet das Motto eines Vortrags, zu dem der Verein Altenhilfe Buchholz einlädt. Referentin am Samstag, 8. Juli, ab 15.30 Uhr in der Senioren-Begegnungsstätte am Wilhelm-Baastrup-Platz 4 ist Sabine Wolansky. Der Eintritt für die Teilnehmer ist frei. Weitere Termine (Beginn jeweils um 15.30 Uhr):

• Montag, 10. Juli: Niederdeutscher Nachmittag

• Mittwoch, 12. Juli: Bingo.

• Samstag, 15. Juli: Vortrag „Kanada - Land der Superlative“ mit Hermann Tödter.