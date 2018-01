Vortrag über Schüßler-Salze

Mit Schüßler-Salzen vital und frisch in den Frühling starten - die Löns Apotheke in Buchholz (Neue Straße 9) hilft dabei. Wie das genau funktioniert, erläutert die Apothekerin Martina Kreyer in ihrem Vortrag am Donnerstag, 8. Februar, um 18 Uhr im Veranstaltungsraum der Löns Apotheke (dritte Etage).

Grundlage ihres einstündigen Vortrags ist das Buch "Schüßler-Salze - Aufbruch in ein leichteres Leben" der Autorin Margit Müller-Frahling. Diese hat ein völlig neues Konzept für Gesundheit, Schlankheit und Wohlbefinden entwickelt, das den Menschen in seiner Ganzheit berücksichtigt.

Der Vortrag ist kostenfrei. Wer gerne daran teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 7. Februar, in der Apotheke, telefonisch unter 04181-6400 oder online unter www.loens.de/veranstaltungen anmelden. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.