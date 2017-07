Vortrag zur Patientenverfügung

Ein Vortrag zum Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – Was bedeutet das und worauf kommt es an?“ findet am Donnerstag, 6. Juli, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr in der Buchholzer Löns Apotheke (Neue Str. 9) statt. Referent ist der Rechtsanwalt und Notar Peter Schmiedel. Er erläutert, was Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht im Einzelnen bedeuten, welche weiteren Vorsorgeinstrumente es gibt und worauf es dabei ankommt. Ein wichtiges Thema, denn es kann jeden treffen, plötzlich nicht mehr selbst entscheiden zu können. Mit einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung kann die Einsetzung eines Betreuers durch das Betreuungsgericht vermieden werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um telefonische Voranmeldung bis Mittwoch, 5. Juli, unter Tel. 04181 – 6400 gebeten.