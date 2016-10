„Was kommt da noch?": Wolfgang Trepper schimpft sich mit "Bad Stories" durch die "Empore"

Der Kabarettist Wolfgang Trepper kommt wieder in das Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz und macht das, was er am besten kann - er meckert „auf Deubel komm raus“. Dabei ist er am Mittwoch, 2. November, um 20 Uhr abermals gewohnt ehrlich mit seinen "Bad Stories".Diesmal verschlägt es ihn an den Ort, an dem man mit sich allein ist und der Wirklichkeit ins Gesicht schaut - ins Bad. Und da steht er an manchem Abend und fragt sich: Was soll das alles, was kommt da noch alles? Denn, wenn man ehrlich ist: Mit 50 läuft die zweite Halbzeit und kein Mensch weiß, wie lange nachgespielt wird. Also steht Trepper im Bad, guckt in den Spiegel und in den Stern und denkt sich seinen Teil. Und den haut der Kabarettist auf seine aufbrausend, humoristisch-ernste Art dann aus.• Karten sind ab 19,70 Euro (Varieté-Bestuhlung) an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878 erhältlich. www.empore-buchholz.de