Weihnachtliches an der Kirche

ah. Schneverdingen. Wenn am Mittwoch vor dem 2. Advent an der Peter-und-Paul-Kirche der städtische Bauhof die Holzhütten aufbaut, dann wissen die

Anlieger der Friedenstraße, dass es bald losgeht.

Der 35. Weihnachtsmarkt in der Heidemetropole beginnt am Freitag, 2. Dezember, um 14 Uhr. Dann hat auch das Warten der vielen Kunsthandwerker endlich ein Ende, die das ganze Jahr auf diesen Tag ausgerichtet haben. Denn der Schneverdinger Weihnachtsmarkt ist gerade wegen seiner besonderen Atmosphäre und der außergewöhnlichen Zusammensetzung der Anbieter und Aussteller in der ganzen Region bekannt und beliebt.

Neben wenigen professionellen Anbietern sind vor allem Vereine, Schulklassen, Parteien und viele weitere Organisationen vertreten, die sich beim Adventsbasar im Gemeindehaus und auf dem Gelände vor der Kirche präsentieren.

In diesem Jahr hat der Snevern Wienachtsmarkt gleich zwei besondere Neuheiten zu bieten: Zum ersten Mal wird die „Ökomenische Stadtrunde“ in der Zusammenarbeit aller christlicher Gemeinden der Heideblütenstadt eine Spendensammelaktion zugunsten der Kinderhospizarbeit in Schneverdingen durchführen. Mit einem Sonder-

stempel der Deutschen Post und einem Schmuckumschlag mit historischem Marktmotiv ist der Briefmarken- und Münzsammlerverein vertreten. Zusätzlich wird eine Ausstellung zu „Philatelistischen Weihnachtsgrüßen“ geboten. Wer also seine Weihnachtspost in diesem Jahr mit einem einmaligen, besonderen Stempel und einer außergewöhnlichen Verpackung versenden möchte, sollte zum Stand vor dem Gemeindehaus kommen.

Ansonsten wird natürlich wieder alles geboten, was Kinder- und Erwachsenenherzen höher schlagen lässt. Vom Karussell bis zur Zuckerwatte, vom Glühwein bis zur Bratwurst oder Fischbrötchen gibt es alles in Schneverdingenvertreten.

Und selbstverständlich ist der beliebte Schneverdinger Weihnachtsmann an allen drei Weihnachtsmarkttagen mit dem prall gefüllten Jutesack voller Süßigkeiten unterwegs.

Öffnungszeiten: Freitag,2. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Samstag, 3. Dezember, 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 13 bis 19 Uhr