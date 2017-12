Weihnachts-Gottesdienste und Krippenspiele im Landkreis Harburg 2017

Mit kreativen Krippenspielen für die ganze Familie, besonders feierlichen Gottesdiensten und mehr, stimmen engagierte Kirchengruppen, Musikensembles und Pastoren sowie Pfarrer am Sonntag, 24. Dezember, auf das besinnliche Weihnachtsfest ein. Hier ein Überblick der Termine in zahlreichen geschmückten Kirchen in der Region:16 Uhr Christvesper.(St. Andreas, Duvendahl 2): 14.30 Uhr Minikirche; 15.30 Uhr Krippenspiel der Kinder; 17 Uhr Weihnachtsspiel der Jugendgruppe "dox"; 23 Uhr Christnacht.(Kirchenstr. 17a): 15 Uhr Kindergottesdienst für KiGa-Kinder; 16.30 Uhr Kindergottesdienst für Schulkinder; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christmette.17.30 Uhr Christvesper.• (Friedenskirche, Soltauer Str. 77): 15.30 Uhr mit dem Motto "Nach Hause kommen".• St. Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4): 14.30 und 15.30 Uhr - Christvesper für Kinder mit Krippenspiel; 16.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor; 17.30 und 18.30 Uhr "Mehr Himmelsblau im Alltagsgrau"; 23 Uhr Christmette.• St. Johannis-Kirche (Wiesenstr. 25): 14.30 Uhr Krippenspiel (Grundschule); 15.30 Uhr Kirche für Knirpse; 16.30 Uhr Krippenspiel für Konfis; 18 Uhr Christvesper mit klassischem Gesang; 23 Uhr Christmette mit Flöte und Orgel.• St. Petrus-Kirche (Lüneburger Str. 23): 11 Uhr Mäusekirche; 15.30 Uhr Krippenfeier für Kinder; 22 Uhr Christmette.15.30 Uhr Krippenspiel; 18 Uhr Christvesper.• Senioren-Zentrum „Haus Eichenhof“ (Hauskoppelweg 5-7): 10.30 Uhr Andacht;• St. Stephanus-Kirche (Sudermühler Weg 1): 15 Uhr Krippenspiel (Vorkonfirmaden); 16.30 Uhr Krippenspiel (Hauptkonfirmaden); 18 Uhr Christvesper (Flöten).• St. Maria Assumpta-Kirche (Bauernworth 3): 15 Uhr Familien-Christmette.Martin-Luther-Kirche (Kapellenweg): 15.30 Uhr Christvesper für Familien; 17 und 23 Uhr Christvesper.Nikodemus-Kirche (Kirchenstr. 9): 14 und 15.15 Uhr Krippenspiel; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht.St. Jakobi-Kirche (Harburger Str.): 14.30 Uhr Christvesper für Kinder; 17.30 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christmette.(Scheune von Hof Gröngröft): 14.30 Uhr Krippenspiel.• St. Mauritius-Kirche (Hittfelder Schulstr. 1): 14.30 Uhr Kinder-Krippen-Singspiel; 16 Uhr Erwachsenenkrippenspiel Christvesper; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christmette.• St. Ansgar-Kirche (Bahnhofstr. 18): 15 Uhr Krippenfeier für die Kleinsten; 16.30 Uhr Christvesper für Familien.St. Andreas-Kirche (Am Markt 5): 11 Uhr Heiligabend für die Kleinen; 14.30 und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 18 Uhr Christvesper mit Bläsern; 23 Uhr Christnacht mit Chor.Martin-Luther-Kirche (Weg zur Mühle 5-7): 15 Uhr Krabbelgottesdienst; 16 Uhr Familienkirche mit Krippenspiel; 18 Uhr Christvesper.(Gutskapelle): 23 Uhr Christmette.16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel.• Martins-Kirche (Kirchweg 10): 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 16 Uhr - Christvesper mit Weihnachtsmusical; 18 Uhr musikalische Christvesper.• Kapelle Reindorfer Osterberg: 16 Uhr Christvesper.• Thomas-Kirche (An der Thomaskapelle): 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (+ Konfis); 23 Uhr Christmette.16 Uhr - Christvesper.16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel.16 Uhr Christvesper.Friedens-Kirche (Horster Landstr. 15): 14 und 15.15 Uhr Krippenspiel; 16.30 und 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht.• Kirche (Glockenstr. 7): 15 Uhr Krippenspiel ; 16.30 Uhr Gottesdienst; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht.• St. Altfrid-Kirche (Am Felde 48): 21 Uhr Christmette.(Bei der Kirche 4): 11 Uhr Krabbelgottesdienst; 15.30 Uhr Krippenspiel; 17.30 Uhr Christvesper mit Chor; 23 Uhr Christnacht.Kreuz-Kirche (Kirchenstr. 1): 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Kinderchor; 16.30 und 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christmette.(Kapelle, Alter Elbdeich) 15 Uhr Krippenspiel ; weitere Gottesdienste um 16.30 und 23 Uhr.14 und 15.15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 16.45 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht.16 Uhr Krippenspiel für Familien mit Kindern; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht mit Kirchenchor.Diele bei Jobmanns (in Dörp Nr. 3): 23 Uhr Spätgottesdienst.14.30 und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17.30 Uhr Christvesper; 22.30 Uhr Christvesper mit Kirchenchor.Kreuz-Kirche (Kirchenallee 15): 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17 Uhr Christvesper mit Musik; 23 Uhr Christmette mit Chor.15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Kindergottesdienstkinder); 17 Uhr Christvesper mit Konfirmanden-Weihnachtsspiel; 23 Uhr Christmette/Lichtergottesdienst.15.30 Uhr Gottesdienst.• Johannes-Kirche (Himmelsweg 15): 13.30 und 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Chor; 16.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor; 18 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht.• Heilig Herz Jesu-Kirche (Poststr. 14): 16 Uhr Krippenfeier für Kinder; 18 Uhr Familien-Christmette.14.30 Uhr Kinderchristvesper; 16 Uhr Christvesper.16.30 Uhr - Christvesper mit Chor.• St. Marien-Kirche (Rathausstr. 3): 14.15 Uhr Christvesper mit Kinderchor; 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17 und 18.15 Uhr Christvesper; 23 Uhr Christnacht• St. Jakobus-Kirche (Borsteler Weg 1a): 15 und 16.30 Uhr Krippenspiel; 18 Uhr Gottesdienst mit Chor• Krankenhaus Eingangshalle (Friedrich-Lichtenauer-Allee 1): 15 Uhr Andacht.• Pfarrkirche "Guter Hirt" (Winser Baum 2): 16 Uhr Familien-Christmette; 23 Uhr Christmette mit Kirchenchor.• Weitere Gottesdienste an weiteren Festtagen sind unter anderem zu finden auf www.kirchenkreis-hittfeld.de www.weihnachtsgottesdienste.de www.kirchenkreis-winsen.de, oder den jeweiligen Internetseiten der Kirchengemeiden.