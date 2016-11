Weihnachtsausstellung genießen

Im Garten von Ehren (Maldfeldstraße 2) weihnachtet es. Am Samstag 19. November, 9 bis 18 Uhr, und Sonntag 20. November, 11bis 16 Uhr, dürfen Besucher in eine Weihnachtswelt eintauchen: Zu entdecken gibt es Accessoires, Geschenkideen und Dekorationen, die das Garten von Ehren Designer-Team vorstellt. Farb- und Stilwelten von ‚Classic‘ über ‚Vintage‘ bis ‚Nature‘, von kleinen Manufakturen oder bekannten Marken. Übergroße Outdoor-Kugeln, Herrnhuter Sterne von S bis XXL, beleuchtete Hirsche und Rehe sowie jede Menge LED-Lichterketten. Glaskugeln, Tierfiguren und Windlichter für Winterabende und Feste. Das Team aus Floristen und Stylisten dekoriert auf Wunsch individuelle Adventskränze oder stellt den Schmuck für Christbäume zusammen.Fans klassischer Musik können mit etwas Glück auch eine Eintrittskarte für das Weihnachtskonzert der Harburger Kantorei im großen Glashaus des Gartenmarktes am 25. November um 19.30 Uhr ergattern. Die begehrten Karten gibt es im Onlineshop www.garten-von-ehren.de