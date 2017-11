Weihnachtsmarkt in Buchholz: Die stimmungsvolle Budenstadt genießen

ah. Buchholz. Er ist nicht groß, aber gemütlich. Der Buchholzer Weihnachtsmarkt auf dem Peets Hoff zwischen der Buchholz Galerie und dem Warenhaus Famila präsentiert sich erneut als gemütliche Budenstadt. Die kleine „Weihnachtsoase“ verfügt über ein Kinderkarussell, einen Glühweinstand, weihnachtliche Gastronomie und Kunsthandwerk-Stände. Für die Unterhaltung der Besucher sorgt ein vielseitiges und unterhaltsames Rahmenprogramm, das zum Teil auf der Bühne im Zentrum des Weihnachtsmarktes stattfindet.

Die Kinder werden sich über den Kiepenkasper freuen, der ihre Aufmerksamkeit mit seinen spannenden Geschichten jedes Jahr erneut weckt. Die Holzschnitzkunst der Kunsthandwerker eignet sich ideal als Weihnachtspräsent. Musik von verschiedenen Gruppen und Künstlern mit zum Teil modernem Sound sorgt für eine besondere Atmosphäre.Der Weihnachtsmarkt ist ideal für eine entspannende Pause während des ausgiebigen Einkaufsbummels oder als Ziel nach dem Einkauf.Freitag, 1. Dezember:LATE NIGHT SHOPPING in der Innenstadt bis 21 Uhr.15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater17.30 Uhr: Rock & Weisswurst-Party, Live-Musik mit „History of Rock“Samstag, 2. Dezember:15, 16 und 17 Uhr: KiepenkasperSonntag, 3. Dezember:15 Uhr: The Rockhouse BrothersDonnerstag, 7. Dezember:17.30 Uhr: After-Work-Party, „Cool Music & Hot Drinks“Freitag, 8. Dezember:15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater18 Uhr: Bischu TheaterwerkstattSamstag, 9. Dezember:Christstollen-Tag - Verkauf für einen guten Zweckganztägig: Drechseln für Kinder16 Uhr: Heidjer Shanty Chor17.30 Uhr: Alpen DuoSonntag, 10. Dezember:ganztägig: Drechseln für Kinder15 Uhr: Homefield StompersDonnerstag, 14. Dezember:17.30 Uhr: After-Work-Party; Cool Muscic & Hot DrinksFreitag, 15. Dezember:ganztägig: Drechseln für Kinder15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater18 Uhr: Rock-Pop-Gesang-schuleSamstag, 16. Dezember:ganztägig: Drechseln fürKinder15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater17.30 Uhr: Alpen DuoSonntag, 17. Dezember:ganztägig: Drechseln für Kinder15 Uhr: Old Boys Skiffle CooperationFreitag, 22. Dezember:15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater17.30 Uhr: Alpen DuoSamstag, 23. Dezember:15, 16 und 17 Uhr: Kaspertheater17.30 Uhr: Alpen DuoEnde des Marktes