Weihnachtswanderung des Fördervereins "Kirche für unsere drei Dörfer"

bim. Trelde/Kakenstorf. Zur nunmehr achten Weihnachtswanderung lädt der Förderverein "Kirche für unsere drei Dörfer Trelde, Sprötze, Kakenstorf e.V." für den 24. Dezember um 16 Uhr ein. Treffen ist um 15.30 Uhr an der Kapelle in Trelde, wo es Glühwein gibt und Stall-Laternen für den Weg erworben werden können.

Während der Wanderung lauschen die Teilnehmer der Weihnachtsgeschichte, singen Weihnachtslieder und bestaunen Gemälde der Heiligen Familie. Am Ende versammeln

sich alle um eine erleuchtete Krippe, um die Wanderung zu dem Läuten ferner Kirchenglocken abzuschließen.

Herbergsvereins-Geschäftsführer Peter Johannsen wird die Teilnehmer wieder mit Esel Lucy begleiten, auf dem Maria reitet, begleitet von Josef sowie vielen kleinen Engeln und Hirten. Der Förderverein der Kirchengemeinde freut sich auf viele Kinder, die sich mit Laken, Flügeln, Decke und Wanderstock als Engel und Hirten verkleiden und mitwandern.

Die Wanderung dauert rund eine Stunde. Taschenlampen zum Lesen der Liedtexte sind mitzubringen.