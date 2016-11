Weltklassik am Klavier mit Yu Mi Lee im Harburger Speicher

Für die Ausnahmepianistin Yu Mi Lee (Foto) ist Musik der Spiegel der Seele und ihre Interpretationen leben von der tiefen Seelenverwandtschaft zu jedem einzelnen Werk. In der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ gastiert die Koreanerin mit ihrem Programm „Mondschein“ am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr im Speicher am Kaufhauskanal (Blohmstr. 22) in Hamburg-Harburg. Kraftvoll und doch sensibel verwöhnt Yu Mi Lee die Ohren ihres Publikums mit Werken von Beethoven, Mozart, Chopin und Liszt, unter anderem zu dem Thema „Liebe“ - in all ihren unterschiedlichen Facetten.• Karten: 20 Euro, Studenten: 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Platzreservierungen unter Tel. 0211 - 9365090 oder per E-Mail an info@weltklassik.de. Infos: www.weltklassik.de